Diego Boneta hará thriller erótico

Ciudad de México

Los mexicanos Diego Boneta y Martha Higareda protagonizarán un filme de suspenso erótico, titulado Follow.

Con este proyecto arrancará el acuerdo de colaboración de la estrella de Luis Miguel, La Serie, a través de su casa productora Three Amigos, con la plataforma de streaming Prime Video.

De acuerdo con el portal Deadline, Follow será producido también por Fred Berger (La La Land) y Brian Kavanaugh-Jones, mientras que Gonzalo Tobal (El Amor Después del Amor) se encargará de la dirección.

Los histriones llevarán a la pantalla la historia de Sebastián (Boneta), un maestro de la estafa que suele embaucar a mexicanas ricas, siempre con la ayuda de su colega Maclo (Alejandro Speitzer)y llegará una misteriosa mujer Carolina (Higareda) que lo acabará cautivando.

"Follow es un proyecto que me apasiona y no puedo esperar para darle vida a este icónico thriller sexual. Como la primera producción de Three Amigos a través de nuestro acuerdo con Amazon, trabajar con todo el equipo ha sido un placer absoluto. Realmente construimos una familia increíble de personas talentosas que hacen posible esta película", dijo Boneta en un comunicado.