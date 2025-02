Tony Dalton regresa a Marvel con 'Daredevil: Born Again'

GUADALAJARA, Jalisco.- Tony Dalton volverá al Universo Cinematográfico de Marvel en Daredevil: Born Again. El actor mexicano retomará su papel de Jack Duquesne, también conocido como El Espadachín, en dos episodios de la próxima serie de Disney+, que traerá de vuelta a varios personajes de las producciones previas de Daredevil y The Punisher, de Netflix, según reveló Variety.

Dalton debutó en el MCU en 2021 con la serie Hawkeye, donde su personaje se presentó como el prometido de Eleanor Bishop (Vera Farmiga) y una figura enigmática dentro de la historia de Kate Bishop (Hailee Steinfeld). Aunque inicialmente parecía ser un antagonista, la trama reveló que Duquesne no era el villano de la historia, sino una víctima de las manipulaciones de Eleanor y sus alianzas con Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio). Su regreso a Daredevil: Born Again sugiere que su historia dentro del MCU aún no ha terminado.

La serie estará protagonizada nuevamente por Charlie Cox en el papel de Matt Murdock/Daredevil y reunirá a otros personajes clave de la serie de Netflix, como Deborah Ann Woll (Karen Page), Elden Henson (Foggy Nelson) y Wilson Bethel (Bullseye). También se confirmó el regreso de Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher, lo que marcará su primera aparición en el MCU tras el final de su serie en 2019.

La serie, que cuenta con Dario Scardapane como showrunner, marca una nueva fase en las producciones televisivas de Marvel. A diferencia de otras series recientes del MCU, Daredevil: Born Again se enfocará en historias de crimen urbano y acción callejera, alejándose de las narrativas cósmicas y multiversales que han dominado la franquicia en los últimos años.

Con su regreso, Tony Dalton suma una nueva aparición en Hollywood tras su destacada actuación como Lalo Salamanca en Better Call Saul. Además, próximamente protagonizará el thriller de acción Trap House.