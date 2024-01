Tom Holland desmiente rumores de ruptura amorosa

Ciudad de México

En medio de los rumores que aseguran que Zendaya y Tom Holland terminaron su relación tras dos años juntos, luego de que la actriz lo dejara de seguir en Instagram, el protagonista de Spider-Man abordó los rumores para dejar claro de una vez por todas que su romance con Zendaya aún sigue en pie.

De acuerdo con un video obtenido por TMZ, el actor, que todavía sigue a Zendaya en Instagram, fue abordado en Los Ángeles, momento en el que un fotógrafo lo cuestionó sobre dichos rumores.

¿Terminaron o no?, dijo el fotógrafo, a lo que Tom respondió: "No, en absoluto", sin embargo, no dio más detalle.