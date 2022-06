Tom Hiddleston será papá, pancita de Zawe Ashton revela embarazo

Zawedde "Zawe" Ashton es una actriz y dramaturga británica, más conocida por interpretar a Imani en "Gone Too Far!" y a Bianca en "St. Trinian's 2: The Legend of Fritton's Gold".

Thomas William Hiddleston es un actor y productor de cine, televisión y teatro británico conocido por haber interpretado a Loki en las adaptaciones cinematográficas de la trilogía de "Thor" de Marvel Studios. Se le ha relacionado amorosamente con las actrices Susannah Fielding y Taylor Swift.