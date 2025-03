Elenco de ‘Judy’: Frenan rodaje

El rodaje de la más reciente producción cinematográfica protagonizada por Tom Cruise, ‘Judy’, se ha visto abruptamente interrumpido debido a que un miembro del elenco sufrió una “lesión importante” en el set de Pinewood Studios, ubicado en Buckinghamshire, Reino Unido, informó The Sun.

La noticia detalla que el actor, cuya identidad se mantiene en reserva, padeció lesiones en la pelvis y una pierna, lo que requirió su traslado inmediato a un centro hospitalario.

Este suceso ha generado un ambiente de caos en el set, con “retrasos costosos” que impactan el cronograma de la película.

LA DIRECCIÓN

La cinta, dirigida por el aclamado cineasta ganador del Oscar, Alejandro González Iñárritu, presenta a Cruise, de 62 años, en el papel de un personaje megalómano con la misión de salvar a la humanidad.

El elenco de Judy, título provisional de la película, también incluye a figuras como Jesse Pelmons, John Goodman y el actor británico Riz Ahmed.

Hasta el momento, los productores de la película no han emitido comentarios al respecto, a pesar de las solicitudes de información por parte de diversos medios.

Este incidente se produce poco después de que Cruise revelara las dificultades que enfrentó durante el rodaje de acrobacias aéreas para Misión: Imposible - Sentencia final, cuyo estreno está previsto para el 23 de mayo de 2025.

ICÓNICO PAPEL

El actor, que retoma su icónico papel de Ethan Hunt en la franquicia de acción, compartió con la revista Empire los desafíos de filmar escenas a gran velocidad y altitud, donde la falta de oxígeno le provocó desmayos.

“Cuando sacas la cara (del avión), yendo a más de 120 a 130 millas por hora, no estás recibiendo oxígeno. Tuve que entrenarme para respirar. Hubo momentos en que me desmayé y no podía volver a entrar en la cabina”, confesó Cruise.

A lo largo de su trayectoria en la saga Misión Imposible, Cruise ha realizado hazañas arriesgadas, como escalar el Burj Khalifa en Dubái y aferrarse al techo de un tren en movimiento.

Sin embargo, el director Christopher McQuarrie adelantó que una escena de la próxima entrega superará los límites de lo imaginable, generando una reacción visceral en quienes la presencien.

“Hay escenas en esta película que te derretirán el cerebro. Habría un día en África, cualquier día en África, en el que Tom saldría y haría algo que superaría todo lo que había hecho antes”, afirmó McQuarrie.

EXTREMA ACTUACIÓN

