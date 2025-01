Timothée Chalamet llega a alfombra roja en bicicleta pero lo multan

Por: Agencia Reforma

Enero 16, 2025 - 02:30 p.m.

El actor Timothée Chalamet vivió una anécdota inesperada en el estreno de su última película, A Complete Unknown, al recibir una multa por estacionar incorrectamente una bicicleta Lime durante su paso por la alfombra roja en Londres.

Chalamet, de 29 años, fue fotografiado llegando a la premiere montado en la bicicleta eléctrica, incluso realizó algunas tomas con ella antes de continuar su recorrido en la alfombra roja con su teléfono móvil.

No obstante, tras aparcar la bicicleta de manera inapropiada, se enfrentó a una multa de 65 libras (aproximadamente 79 dólares), confesó en el programa Quotidien.

"Había un atasco de tráfico y no me permitieron aparcar allí, así que me pusieron una multa. Es horrible porque en realidad era una especie de publicidad para ellos", dijo el también protagonista de Wonka.

Chalamet defendió su elección de transporte asegurando que se trataba de una opción "ecológica", al tratarse de una bicicleta eléctrica.

A pesar del inconveniente, Chalamet, quien interpreta al joven Bob Dylan en A Complete Unknown, se encuentra en el auge de su carrera. La película biográfica ha recibido elogios tanto de críticos como del público, además de obtener una nominación al Globo de Oro 2025 como mejor actor en un drama.

Aunque no ganó el premio, la película ya ha sido un éxito en taquilla, recaudando más de 50 millones de dólares en su estreno, lo que refuerza aún más el creciente estatus de Chalamet como uno de los actores más destacados de su generación.