Reviven comentario de Adele acerca de música pensada para TikTok

Por: El Universal

Enero 18, 2025 - 10:25 p.m.

A pocas horas de la posibilidad de que TikTok desaparezca de Estados Unidos, miles de usuarios de la plataforma lamentan su pérdida, pues es una de las más utilizadas en el país, aunque también hay quienes piensan que su uso no es indispensable, como ocurrió con Adele, en 2021, cuando afirmó que no creaba su música en conformidad del provecho que pudiera sacar, en caso de que sus canciones se pudieran viralizar en la app, debido a que considera que está creada para el uso de los adolescentes.

Este viernes, la Corte Suprema de EU avaló unánimemente la ley que eliminaría TikTok , debido a que creen que China, en donde se creó la aplicación, estaría usándola con fines de espionaje y recopilación de datos de usuarios que, sólo en ese país, reúnen alrededor e 170 millones usuarios.

A raíz de esta noticia, son muchas las personas que han lamentado su posible desaparición, ya que EU propuso a los dueños chinos de la plataforma cederla, a través de su compra, para que esta siga activa, sin embargo, no han obtenido una respuesta afirmativa.

A raíz de la polémica que esto ha suscitado, se revivió las declaraciones que Adele hizo, con relación a TikTok, hace alrededor de tres años, cuando se encontraba promocionando su álbum "7".

La cantante británica concedió la entrevista a Apple Music, en la que afirmó que no le preocupaba que varios artistas estuvieran creando música, en la búsqueda de que sus canciones fueran consideradas por la plataforma, para el uso de los usuarios, pues esa no era el fin por el que ella creaba.

Esto derivado de que, mientras grababa ese álbum, sus productores la instaron a pensar en esa idea, argumentado que era imprescindible que nuevas generaciones conociera su música, de manera que se mantuviera actualizada, ¿la respuesta de ella?, fue frontal.

"Me dijeron 'realmente tenemos que asegurarnos de que estos chicos de 14 años sepan quién eres' y yo dije 'pero, todos tienen mamás y, definitivamente, han estado creciendo escuchando mi música'".

La intérprete de "Someone like you" dejó en claro que no tenía ningún interés de llamar la atención a ese grupo de edad, debido a que trataba de vaciar en sus letras, la profundidad de sus sentimientos, relacionados a la edad que atravesaba, por lo que tenía la certeza de que su generación seguiría disfrutando su música, pese al paso el tiempo y el emerger de nuevos talentos.

"Si todos hacen música para TikTok, ¿quién hace música para mi generación?, ¿quién hace la música para mis compañeros?, haré ese trabajo con mucho gusto, no quiero que estos niños de 12 años escuchen mi disco, es demasiado profundo, prefiero hacer música para personas de mi edad, que están invirtiendo en sus vidas y en sus historias; no puedo hacer música pensando en que algo se haga viral en TikTok".

Adele destacó que ve en su música como una posibilidad que su público encuentra en ella sanación:

"Los niños de 30 y 40 años, que se comprometen consigo mismos y hacen terapia, esa es mi vibra, así que estoy más preocupada de cómo este disco pude ayudarlos".