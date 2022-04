Tiene Tatiana récord de shows infantiles en Arena Monterrey

"Va a ser un súper show con mucha producción porque es mi Arena Monterrey número 20. Es mi récord", comentó emocionada.

El único grupo que le lleva ventaja a La Reina de los Niños es Intocable, con 21 conciertos. "Serán más de 20 bailarines en escena, estarán los personajes que ya conocen y otros nuevos.

Estrenaré cuatro canciones, entre ellas un dueto con La Casetera que salió antier y que ya está en todas las plataformas digitales", informó.

Se trata de "El Chango Marango" a ritmo de cumbia, y para ponerle más sabor a su fiesta tendrá a La Casetera como invitados especiales.

"Ellos tocan increíble y van a ir a mi concierto porque es el estreno. Además cantaré 'Todos Hacemos como Zombi' y el tema de MasterChef Jr., que se llama 'Todos a Cocinar'", comentó la conductora de la emisión.

"Estoy feliz, pero también nerviosa. Ya me cayó el 20 de que me falta menos de una semana para mi show; además tengo presentaciones antes en Saltillo y Torreón, y continúo la gira en Monterrey".

Desde que inició su carrera, a los 15 años como cantante de pop, contó que su misión siempre ha sido dejar un mensaje positivo.

"He cantado en campañas de 'Di No a las Drogas y Sí a la Vida', de Paternidad Responsable, Ecología, Di No a la Guerra; siempre he tratado de decir algo, y desde que canto para los niños busco que las canciones sean didácticas y dejar mensajes como lavarse los dientes, para que se bañen, aprendan el abecedario, los plantes, identificar la mano derecha, movernos, muchas cosas", agregó.

De sus más recientes lanzamientos está "El Rugido", que habla del ruido de la panza, el cual surgió, dijo, porque la hija de una amiga no comía bien, y a través de letra compartió la importancia de comer frutas y verduras. Con 53 años de edad, la sampetrina se consideró una mujer perfeccionista, y aclaró que la razón de los nervios es porque espera que en su espectáculo salga perfecto.

"Como yo lo imaginé, y hay partes de la escenografía que aún no han terminado y quiero ver cómo se verán en el escenario", explicó. La intérprete espera reunir a unas 10 mil espectadores en el festejo que hará con motivo del Día del Niño.

"La gente ya está ansiosa por regresar a los conciertos infantiles", declaró, "los niños ya llevan encerrados no sé cuánto tiempo, ¡pobrecitos!".

Además, éste podría ser el primer concierto de muchos bebés que nacieron previo o en plena pandemia, que ya son pequeños fans de La Reina de los Niños.

"Y ya tienen unos 2 años y medio, y sus mamás me dicen: 'es que son tus fans' y no saben lo que es un concierto'.

"Así que espero que conozcan a través de este show lo que es la música para ellos con un espectáculo mágico, con muchos colores, pirotecnia, voy a volar nuevamente arriba del escenario, siempre hacemos la bañera más grande de México porque caerán unos globos, burbujas, así que si van sin bañarse, ahí los bañaremos", compartió.