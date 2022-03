Tiene Tamaulipas su propio Batman

Este es uno de los más grandes fanáticos de Batman, es conocido en Tampico por ser dueño de un "batimóvil", vehículo que él mismo fabricó (a partir de un Chrysler LHS de 1997) y con el que hizo su aparición en el cine el día del estreno de la nueva película sobre este oscuro personaje.

Con este espectacular vehículo, que asemeja al modelo utilizado en la película de 1989, Eduardo, conocido también como "Batilalo", recorre las calles de su ciudad natal, donde causa siempre asombro de la gente, que no duda en tomarse selfies junto al peculiar auto.

Graziano no dejó pasar la oportunidad de asistir a la función de "The Batman", la más reciente adaptación cinematográfica del hombre murciélago de los cómics. Pero no iba solo. Además de su batimóvil, llegó al cine en compañía de Batman, representado por su hijo Eduardo, quien también es gran fan del personaje.