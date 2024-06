Tía de Ángela Aguilar defiende noviazgo de la joven con Nodal

CIUDAD DE MÉXICO.- Marcela Rubiales, tía de Ángela Aguilar habla de la relación que la joven sostiene con Christian Nodal, la cual apoya cien por ciento, pues destaca que su sobrina merece ser feliz.

Rubiales, hija de Flor Silvestre, sostuvo una entrevista con el programa matutino "Venga la alegría", en la que aprovechó para descartar dos de los rumores más fuertes que rodean a la relación de Ángela y Christian.

"No está embarazada, no se han casado, si estuviera embarazada ya sabríamos y sería maravilloso, ¡imagínate!, ¿por qué siempre ver lo feo?", precisó.

Aunque no descartó la posibilidad de que los intérpretes de "Dime cómo quieres" se unan en matrimonio, en dado momento, pues alentó a la joven a casarse y disfrutar de su vida, sin importar las críticas que reciba por disfrutar de su relación.

"Viene la boda, viene, mi niña, usted sea feliz, diva, trabaje, disfrute, a eso venimos a este mundo, a ser felices, que ya las desgracias vienen solas", expresó.

Sin embargo, reconoció que todavía no ha podido conocer a Nodal, un encuentro que espera que ocurra pronto, pues es una de las personas que más apoya ese noviazgo.

"De Christian me gustaría conocerlo, no lo conozco, pero si mi niña lo ama, debe de ser por algo", destacó.

Para doña Marcela, la joven está tomando la decisión correcta de defender su amor, pues una joven que se ha esforzado mucho, desde que es muy pequeña, y merece ser feliz.

"Amo a mi sobrina con toda mi alma, la admiro como artista, como niña, como hija y, ahora, como señorita, como mujer, opino que tiene derecho de hacer lo que su regaladísima gana", opino que les dure mucho.

Finalmente, niego que Pepe Aguilar, padre de Ángela, le haya pedido que se mudara de casa, tras enterarse de su noviazgo con el cantante de 25 años.

"Ella es independiente desde hace mucho, no hay pleitos, no la corrió Pepe, ella tiene su departamento, su casa en el rancho porque ella gana su dinero, la colección de bolsas ella se la compró y qué bueno que le regalen cosas, ¿por qué no?, la belleza cuesta", ahondó.