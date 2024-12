The Weeknd alcanza 22 canciones con mil millones en Spotify

Por: Agencia Reforma

Noviembre 27, 2024 - 01:45 p.m.

Esta temporada navideña, The Weeknd tiene más razones que nunca para celebrar, ya que acaba de alcanzar un impresionante hito en su carrera musical.

Abel Tesfaye, (su nombre real), se convirtió en el primer artista en tener 22 canciones con más de mil millones de reproducciones en Spotify, según TMZ.

La canción que completó esta hazaña fue "Lost In The Fire", que marcó la segunda colaboración de The Weeknd con el productor Gesaffelstein en alcanzar esta cifra.

Pero eso no es todo, ya que el cantante, de 34 años, también fue nominado a varios premios en los próximos Billboard Music Awards 2024.

Las categorías en las que figura incluyen Mejor Artista Billboard Global 200, Mejor Artista Billboard Global (Excl. US), Mejor Artista de R&B y Mejor Artista Masculino de R&B.

Los galardones se celebrarán el 12 de diciembre, y es probable que para entonces The Weeknd haya alcanzado aún más logros.