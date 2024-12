Logra The Weeknd hazaña en Spotify

Por: Agencia Reforma

Noviembre 28, 2024 -

The Weeknd se convirtió en el primer intérprete en tener 22 canciones con más de mil millones de reproducciones en Spotify, de acuerdo con TMZ.

La canción que completó esta hazaña fue "Lost In The Fire", que marcó la segunda colaboración de The Weeknd con el productor Gesaffelstein en alcanzar esta cifra.

Otras canciones en ese ranking son "One Of The Girls", "Starboy", "Blinding Lights", "Die For You" y "The Hills".

Abel Tesfaye (su nombre real) anunció además que iniciará el 2025 con un disco nuevo y un concierto especial el California.

Se trata de Hurry Up Tomorrow, que será el capítulo final de una trilogía que incluye After Hours del 2020 y Dawn FM del 2022. Se estrenará el 24 de enero. La noche siguiente, el músico tocará en el Rose Bowl Stadium de Pasadena, California.

Pero eso no es todo, ya que el cantante, de 34 años, también fue nominado a varios premios en los próximos Billboard Music Awards 2024.

Las categorías en las que figura incluyen Mejor Artista Billboard Global 200, Mejor Artista Billboard Global, Mejor Artista de R&B y Mejor Artista Masculino de R&B. Los galardones se celebrarán el 12 de diciembre.