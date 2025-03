Fallece fundador de The Standells

El icónico músico Larry Tamblyn, fundador de la banda de rock The Standells, falleció a los 82 años, según confirmó su sobrino, Dennis Tamblyn, en un comunicado de prensa en Facebook. No se reveló la causa de su muerte.

Además de su banda, Larry era famoso por ser hermano de la estrella de Hollywood, Russ Tamblyn, quien protagonizó películas como Django Sin Cadenas y Drive, y tío de la actriz Amber Tamblyn, de la serie Joan of Arcadia y el filme 127 horas.

Nacido el 5 de febrero de 1943 en Los Ángeles, California, Larry formó The Standells en 1962 tras un breve éxito como solista a finales de los años 50 e inicios de los 60 con canciones como "Dearest", "Patty Ann", "This Is The Night", "My Bride To Be" y "Destiny".