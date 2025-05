Andy Serkis vuelve como Gollum en la próxima película

Warner Bros. Pictures y New Line Cinema confirmaron que The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027.

Esta nueva entrega del universo de la Tierra Media será dirigida por Andy Serkis, quien también retomará el papel de Gollum, personaje que ha interpretado mediante captura de movimiento desde El Señor de los Anillos: Las Dos Torres (2002).

El proyecto se había anunciado originalmente para 2026, pero fue pospuesto un año.

La producción representa el regreso del equipo creativo original conformado por Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens, responsables de las trilogías previas de El Señor de los Anillos y El Hobbit. Los tres fungen como productores, junto con Zane Weiner, mientras que el guion está a cargo de Walsh, Boyens, Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou.

Serkis también participa como productor ejecutivo junto con Jonathan Cavendish, de The Imaginarium, y Ken Kamins.

Boyens declaró a la revista Empire que The Hunt for Gollum es "una historia bastante intensa".

"Ocurre después de la fiesta de cumpleaños de Bilbo y antes de las Minas de Moria. Es un fragmento específico de una historia increíble que nunca ha sido contada, narrada desde la perspectiva de esta criatura extraordinaria", comentó la productora neozelandesa.

Hasta el momento no se ha confirmado el elenco completo, pero actores de las entregas anteriores como Ian McKellen, Orlando Bloom y Viggo Mortensen han manifestado interés en participar si sus personajes encajan en la narrativa.

El estreno coincidirá con la ventana habitual de las películas de la saga, todas lanzadas en diciembre, previo a las fiestas.

De acuerdo con Deadline, en conjunto, los seis títulos de acción real de El Señor de los Anillos y El Hobbit han recaudado más de 5 mil 900 millones de dólares a nivel mundial.

Esta será la primera película live-action de la franquicia desde El Hobbit: La Batalla de los Cinco Ejércitos (2014).

La última incursión cinematográfica del universo Tolkien fue la cinta animada La Guerra de los Rohirrim, que llegó a salas en diciembre de 2024, pero no logró un desempeño destacado en taquilla, con una recaudación global de 20.6 millones de dólares.