Le llueven las críticas

Ciudad de México

Thalía está de vuelta, lanzó un nuevo tema que incluirá en su disco de música mexicana, la cual dice, nunca ha dejado de estar de moda, así que se puso botas y un look texano para cantar "Bebé, perdón", tema que estrenó hace unas horas y que entre los usuarios ya está dando de qué hablar.

Ariadna Thalía Sodi Miranda, el verdadero nombre de la cantante y actriz mexicana sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de este tema de regional mexicano con sonido sierreño en el que aparece en un escenario rural junto a una camioneta de campo e interpreta un tema de desamor.

Aunque no es la primera vez que la mexicana canta regional mexicano, hace mucho que no lo hacía, pues sus más recientes temas han sido urbanos y la canción rockera "Pachuco", que canta junto Roco Pachukote.

40 AÑOS DE CARRERA

A Thalía la respaldan más de 40 años de carrera, formó parte del grupo pop Timbiriche en la década de 1980, para luego iniciar su carrera como solista. A la par protagonizó telenovelas como "Quinceañera" y la trilogía de las Marías: "María Mercedes", "Marimar" y "María la del Barrio". Además es empresaria con líneas de ropa, zapatos y accesorios, ha sido locutora y publicado libros sobre estilo de vida, nunca ha abandonado la música y ha experimentado en varios géneros, sin embargo, no siempre ha tenido de su lado la aprobación del público.

REACCIONES NEGATIVAS

Las primeras reacciones de los cibernautas sobre "Bebé, perdón" no son positivas, pues además de que algunos aseguran que "le está copiando a Shakira, muchos han mostrado su desagrado por la música y la letra, y el han recomendado que regrese al pop.

"Se me figura las canciones que inventó cuando estoy aburrida sin estilo ni entonaciones y sin sentido, sorry Thalia, estas hermosa y lo que le sigue, pero no". "Vuelve al pop no hagas música solo por moda, tú eres una reina, no tienes que demostrarle nada a nadie, ni seguir las modas solo por los charts, tú iniciaste como la diva del pop latino, y así te amamos, pero se pone de moda el reggaetón y ahí te vas, y pum nada, ahora el regional y nada de nada.... Tus fans te amamos, y te apoyamos, pero vuelve a ser la Thalía que hace música pop por amor no esta cosa comercial que nada te favorece", se lee entre los comentarios de sus publicaciones en redes.

"COPIA DE SHAKIRA"

Los cibernautas se fueron contra Thalía tras lanzar "Bebé, perdón" , pues además de que algunos aseguran que "le está copiando a Shakira", muchos han mostrado su desagrado por la música y la letra, y el han recomendado que regrese al pop.