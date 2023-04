El día que Thalía quiso competir con Salma Hayek

Así sucedió en los Golden Globes del 2020 porque la gente no dejó de hablar del super escote que lució Salma Hayek en la premiación. Para algunos fue muy exagerado, pero para otros era lo que tenía que hacer dado que puede presumir de su parte delantera, aunque lo lógico que es se elogie el outfit independientemente del cuerpo de cada persona.

Pero en ese momento, una publicación de Thalía sorprendió y hasta recibió muchas críticas. En una imagen que con dos enormes sandías a la altura del busto, como si se tratara de un gran busto. "Poooorfin encontré las sandías para finalmente arrancar la dieta, ya no podemos hacernos rosca", fue el mensaje que acompañó la foto. La publicación no le resultó graciosa a muchos internautas.

Muchos tomaron al comentario de Thalía como una burla al escote de la actriz.

"Obvio Salma es ícono de Hollywood, Thalía por más que ha intentado nadie la conoce y jamás ha sido incluida ahí, Salma es la única latina reconocida en Hollywood y obvio la Thalía no le llegó ni le llegará al polvo que levantan sus zapatos". "Creo que es una referencia a Salma en los Globos de Oro y sí, así le lucían", "A mí no me engañas, te estás burlando de Salma Hayek y lo sabes Thalía", "Esa es la forma de burlarte de Sama", fueron algunos de los comentarios que recibió.