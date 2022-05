Testigo sorpresa: Kate Moss hablará en caso de Depp y Heard

Los abogados de Depp fueron vistos "emocionados" hace unas semanas cuando Amber Heard mencionó repentinamente a Kate Moss durante su testimonio, diciendo que escuchó un rumor de que Depp empujó a la modelo británica por un tramo de escaleras.

"Amber mencionó a un ex de Johnny que claramente sentía que no lo apoyaba, lo cual no podría estar más lejos de la verdad", dijo una fuente cercana a Depp a The New York Post en ese momento.

Moss, de 48 años, estuvo en una relación con Depp entre 1994 y 1997. Ella testificará a través de un enlace de video en vivo y será llamada por el equipo de Depp, según diversas fuentes.