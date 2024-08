Revela que está muy afectado

Tenoch Huerta confesó que está muy afectado en ámbitos de lo emocional, laboral y personal tras las acusaciones de presunta agresión sexual de la saxofonista, María Elena Ríos.

El actor reapareció ante los medios de comunicación para hablar sobre su sentir tras los señalamientos que lo catalogaban como un depredador sexual.

“En lo personal sí es algo que definitivamente te golpea... Híjole, si soy honesto, después de un año de no dar entrevistas siento que efectivamente es algo que se rompe dentro de ti. Hay gente a la que siempre he querido apoyar, pero el poder de una mentira te puede lastimar y te puede calcinar y te puede derribar”, dijo en al programa “Venga la Alegría”.

A PUNTO DEL LLANTO

Con voz entrecortada y a punto de estallar en llanto, el intérprete de “Namor en Pantera Negra: Wakanda Por Siempre” aseguró que ha perdido proyectos debido a las acusaciones que, según él y su equipo legal, se difundieron sin fundamento.

“Ha sido desde lo laboral, como pérdida de trabajos; me juzgaron sin nada y simplemente dichos en redes sociales son capaces de destruirte la vida. He perdido trabajos, he perdido amigos, mi familia se ha visto muy lastimada.

Mi equipo legal, tanto en México como en Estados Unidos me dijeron, ‘No, a ver, espérate, las cosas funcionan así: si alguien te acusa de algo entonces debe probarlo, y si no puede probarlo entonces no hay acusación. Tú tienes que mantener la calma y esperar’”, comentó.

Actualmente, Huerta dijo estar batallando contra la depresión debido al declive que vivió tras las acusaciones.

EN TERAPIA

“Estoy en terapia psicológica, en terapia psiquiátrica, también he hecho trabajo de grupo. Afortunadamente, tanto mi familia como mis verdaderos amigos se quedaron cerca”.

Entre los proyectos que tenía contemplados Tenoch Huerta estaba el filme “Fiesta en la Madriguera”, el cual estaba a punto de iniciar su rodaje cuando surgieron los dichos en su contra.

Debido a la pérdida de trabajo y afectaciones en su reputación, el actor añadió que tomó las medidas necesarias para protegerse desde el lado legal, acusando que antes de la denuncia pública había recibido amenazas.

“Tomé las medidas legales necesarias y también protecciones porque ya había recibido amenazas de esta persona, recibí unos mensajes que eran muy intimidatorios”, explicó.