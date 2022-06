Tenía checado marcaje personal

Desde el estreno de "El último rey: El hijo del pueblo", la bioserie no autorizada de Vicente Fernández no deja de dar de qué hablar, pero en esta ocasión, la polémica gira en torno al elenco, pues Juan Osorio no se ha limitado cuando se trata de expresar el descontento que le provocaron las fallas de Pablo Montero, ya que asegura que, para que no faltara a los llamados, tenía que marcarle y tenerlo vigilado durante toda la filmación.