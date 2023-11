Ricardo Montaner estaría evadiendo una deuda millonaria

Desde la noche de este lunes, circula una historia en la que se asegura que Ricardo Montaner está en un apuro económico que incluye una deuda millonaria por impuestos en Estados Unidos, así como la falta de pago de más de un año de sueldos a los empleados del restaurante que tiene en Miami, presunto motivo por el que el cantante habría dejado el estado de Florida, para mudarse a República Dominicana junto con su esposa Marlene Rodríguez.





RETIRO

A sólo 10 días de que el intérprete de "Me va a extrañar" diera a conocer que se retiraría de los escenarios, pero no abandonaría la música, durante el concierto que ofreció en el anfiteatro La Guácima de Alajuela en Costa Rica, la noticia de que Montaner carga una deuda millonaria sorprende, pues uno de sus argumentos fue que por más de 30 años no ha dejado de estar de gira, ofreciendo presentaciones anualmente alrededor de diferentes partes del mundo, motivo por el que quería darse un respiro pero, sobre todo, tener el tiempo para disfrutar de su familia, especialmente de sus dos nietos.

"No he parado ni un solo año, no he parado nunca, y creo que ya es hora de que me dedique a escribir, a grabar, a sembrar flores, abrazar a mis nietos, a verlos crecer y a no perderme de nada", dijo visiblemente conmovido.

"No he parado ni un solo año, no he parado nunca, y creo que ya es hora de que me dedique a escribir, a grabar, a sembrar flores, abrazar a mis nietos, a verlos crecer y a no perderme de nada"

La fuente que dio a conocer las versiones de una supuesta deuda millonaria fue "TV Notas", después de que una persona cercana al cantante de 66 años contactara a la revista para revelar los presuntos problemas de dinero del argentino, los cuales habrían comenzado cuando un grupo de empleados del "Café Ragazzi", del que es dueño, lo denunciara por no haberles pagado sus servicios por medio año, pues para mayo de 2023 se llegó a decir que llevaban seis meses presentándose a trabajar sin ser remunerados.

Este restaurante se ubica en una de las zonas más prestigiosas de Surfside, Florida; fue adquirido por el cantante de "La cima del cielo" en noviembre d 2008, cuatro años más tarde que fuera inaugurado por Beto di Carlo, y que en su época más prospera recibió comensales VIP, de la talla de Marc Anthony, Lionel Messi y Alejandro Sanz, mismo que fue administrado por uno de sus hijos, sin que quede muy claro cuál de los dos, si Mau o Ricky, y su esposa.

La noticia del endeudamiento que Montaner tendría con sus empleados fue dada a conocer en el programa argentino "Socios del espectáculo" en mayo pasado.

El adeudo habría sido tan grande supuestamente, que el cantante se habría visto en la necesidad de cerrarlo o venderlo, pero ninguna de esas versiones ha sido confirmada ni desmentida a seis meses de que circulara dicha información.

"TV Notas" también escribe sobre una supuesta deuda que Montaner tendría con el fisco de Estados Unidos por la evasión de impuestos, razón por la que se habría mudado a República Dominicana, de acuerdo con lo que la fuente compartió a la revista.

En el marco de estas versiones, también se publicó el trascendido que el reality show de la familia, conocido bajo el nombre de "Los Montaner" está grabando su segunda temporada y llegará a streaming en 2024.