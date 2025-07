Apoyará a inmigrantes

L in-Manuel Miranda planea utilizar el décimo aniversario de su musical de Broadway y fenómeno cultural galardonado "Hamilton", como una recaudación de fondos para una coalición de organizaciones sin fines de lucro que brindan apoyo a inmigrantes.





LA DONACIÓN

Se espera que la función del 6 de agosto de "Hamilton", en el teatro Richard Rodgers, de Broadway, recaude alrededor de 3 millones de dólares para la coalición "Immigrants: We Get the Job Done", que incluye 14 organizaciones sin fines de lucro que van desde Hispanic Federation y National Immigration Law Center hasta Haitian Bridge Alliance y Tahirih Justice Center. La donación provendrá de Miranda, la Familia Miranda y el Fondo Familiar Miranda, y del elenco de "Hamilton".

Miranda comentó que parecía un homenaje adecuado a "Hamilton" y su inspiración, el padre fundador, Alexander Hamilton, aunque reconoce que éste no se habría llamado a sí mismo inmigrante.

ES SU HISTORIA





"Su narrativa en nuestro país refleja, en cierto modo, la historia de un inmigrante", dijo Miranda. "No creció aquí, no vino de Inglaterra, vino del Caribe, escapando de circunstancias difíciles. Y realmente ayudó a conformar este país".

Miranda reveló algunos planes para el espectáculo especial de aniversario de "Hamilton", un evento sólo por invitación y la recepción previa a la función que él mismo organizará. Los fans ya conocen las posibilidades después de ver el medley especial de "Hamilton" en los Tony en junio. Incluso, el público estará "lleno", dijo, ya que cada actor que haya actuado durante la temporada de Broadway del espectáculo será invitado a estar entre el público para ver al elenco actual de Broadway esa noche.