Altruista: Inesperado show

Seis meses después de su último concierto del The Eras Tour, Taylor Swift volvió a los escenarios de forma inesperada la noche del martes en Nashville, donde sorprendió a mil 200 personas al interpretar "Shake It Off" en un íntimo concierto benéfico.

APARICIÓN ESPONTÁNEA

La superestrella del pop apareció de forma espontánea en el escenario del Brooklyn Bowl durante el evento "Tight Ends & Friends", una gala organizada por la Tight End University -iniciativa de jugadores de la NFL-, donde su pareja, Travis Kelce, fungía como uno de los anfitriones.

"Estábamos allá arriba tomando unas copas", relató Swift señalando el palco donde se encontraba con Kelce y su amiga de la infancia, Abigail Anderson.

"Y pensé: ¿Qué tan ruidoso puede ser este lugar?"

Minutos después, tomó prestada una guitarra acústica de Chase Rice, subió al escenario y dedicó su éxito a "Nuestros jugadores favoritos", en alusión al coro de la canción y a los alas cerradas reunidos para el evento.

ACOMPAÑADA

Durante su interpretación compartió el escenario con Kane Brown, quien la acompañó con un pandero.

"¿Alguna vez han visto una pandereta tocada así?", bromeó Swift, arrancando risas del público. Al terminar elogió a su compañero: "¿Pueden aplaudir a esta increíble banda que se dio cuenta de que íbamos a tocar eso hace tres minutos?"

La noche, parte del programa de entrenamiento "Tight End University", también incluyó actuaciones de Sophia Scott, Graham Barham, Jordan Davis, Luke Combs y el propio Brown. Aunque las entradas para el evento estaban disponibles desde hacía semanas, la aparición de Swift fue mantenida en secreto absoluto.

OVACIONADA

Vestida con un minivestido negro y cinturón dorado, la cantante fue ovacionada por los fans -muchos de ellos swifties- que no tardaron en compartir videos del momento a través de redes sociales. Desde un costado del escenario, Kelce la animó visiblemente emocionado, ataviado con camiseta y pantalones de camuflaje.

El evento es el único abierto al público dentro del programa anual "Tight End University", fundado por George Kittle (49ers), con la colaboración de Kelce y Greg Olsen. Cada año reúne en Nashville a menos de 100 alas cerradas de la NFL para entrenamientos, sesiones de análisis y convivencia.

SIEMPRE JUNTOS

La noche anterior, Swift y Kelce habían sido vistos en la ciudad durante una recepción privada en el club LA Jackson, seguido de una visita al rooftop bar de Jason Aldean.