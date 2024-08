Taylor Swift y su emotiva visita a familias en Londres

Taylor Swift, durante su estancia en Londres, se reunió en privado con las familias de las niñas que estuvieron involucradas en el ataque ocurrido en Southport el mes pasado. Estos encuentros se llevaron a cabo tras bastidores durante su serie de conciertos en el Estadio de Wembley, informó Variety.

Una madre, Sami Foster, compartió en TikTok un video con fotos del encuentro, que rápidamente se volvió viral. En las imágenes, se puede ver a Swift junto a las niñas Hope y Autumn, así como a la madre de la cantante, Andrea Swift, acompañándolas. Una de las niñas aparece con una venda en el antebrazo que tenía escrita una frase de la canción "Cardigan" de Swift: "You drew stars around my scars" (Dibujaste estrellas alrededor de mis cicatrices, en español).

"El mayor agradecimiento a @Taylor Swift y a su mamá por hacer posible la noche más mágica para todos nosotros. Gracias por traer pura felicidad a Hope y Autumn anoche y siempre", publicó Foster en el pie de la publicación.

Aunque no se ha confirmado cuántas familias se reunieron con Swift durante estos conciertos, según Variety, se sabe que la familia Foster no fue la única en tener esta experiencia. Swift no ha hecho pública ni ha reconocido públicamente estas reuniones.

El ataque en Southport, Inglaterra, del 29 de julio, dejó un saldo de tres niñas fallecidas, mientras que otras ocho personas, entre niños y adultos, resultaron heridas. Un joven de 17 años fue detenido y acusado de múltiples cargos de asesinato, intento de asesinato y posesión de un arma blanca. De acuerdo con los informes, el ataque ocurrió durante una clase de baile con música de Taylor Swift.

Swift, tras el incidente, compartió un mensaje en sus redes sociales donde expresó su consternación por los hechos y envió regalos y globos personalizados a las víctimas hospitalizadas.

Este gesto de Swift se suma a otros momentos de su gira, la cual ha continuado sin incidentes después de la cancelación de tres conciertos en Viena por razones de seguridad ante intentos de atentados islamistas en la capital de Austria.