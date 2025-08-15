Son fenómeno viral

El más reciente episodio del podcast New Heights, conducido por los hermanos Travis y Jason Kelce, se convirtió en un fenómeno viral gracias a la extensa y reveladora entrevista con Taylor Swift, informó The Hollywood Reporter.

La estrella del pop, de 35 años, no solo anunció su próximo álbum, The Life of a Showgirl, sino que protagonizó lo que podría ser su conversación más larga y sincera hasta la fecha, con más de dos horas de duración.

En menos de 20 horas, el episodio ya acumulaba más de 10 millones de visualizaciones en YouTube, superando al anterior récord del programa -que tenía como invitada a Kylie Kelce- y generando un incremento del 3 mil por ciento en nuevos oyentes en Spotify, además de un aumento del 618 por ciento en la audiencia femenina.

Comparando las cifras con las del líder del formato, The Joe Rogan Experience, la entrevista de Swift se ubicaría actualmente entre las 50 entregas más vistas de Rogan.

Aunque New Heights suele figurar en el top 10 de pódcasts, este éxito plantea la incógnita de si logrará mantenerse en el primer puesto durante toda la semana, ya que el episodio continúa sumando reproducciones.

La emisión estuvo marcada por un fallo técnico hacia el final, justo cuando Swift revelaba la portada del álbum, lo que llevó a la cuenta oficial del programa en X a bromear sobre "romper internet" gracias al entusiasmo de los fans.

Durante la charla, Swift adelantó que el disco contará con 12 canciones, verá la luz el 3 de octubre y supondrá un regreso a un sonido más pop, con la colaboración de Max Martin y Shellback -productores detrás de éxitos como "Blank Space" y "Shake It Off"- además de Sabrina Carpenter.

"Simplemente viene del momento más contagiosamente alegre, salvaje y dramático en el que me encontraba en mi vida", aseguró la cantante.