La citan en caso Lively/Baldoni

La cantante Taylor Swift fue citada como testigo en el caso legal que enfrenta la actriz Blake Lively con el director y actor, Justin Baldoni, reportó CNN.

Esto tiene molesta a la estrella musical, quien si bien es amiga de la actriz, no tiene relación alguna con el asunto ni con la película que causó la ola de demandas y contraataques, "Romper el Círculo" (It Ends With Us).

"Taylor Swift nunca puso un pie en el set de esa película, no estuvo involucrada en ningún casting o decisiones creativas, no hizo el score del filme, nunca vio alguna edición o hizo notas de la película, ni siquiera la vio hasta semanas después de su estreno y estuvo viajando por todo el mundo durante 2023 y 2024", respondió un portavoz de la cantante a CNN.

La única conexión de Swift con el filme fue permitir que usaran una de sus canciones, "My Tears Ricochet", agregó la fuente. "Dado que su participación fue licenciar una canción para un filme, lo que han hecho otros 19 artistas también, esta citación está llamada a usar el nombre de Taylor Swift para atraer atención pública en los medios, en vez de enfocarse en los hechos del caso".

En diciembre, Lively acusó a Baldoni de acoso sexual durante el rodaje del filme que ambos protagonizan y de crear una campaña publicitaria en su contra.