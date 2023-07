Blindan shows de Taylor Swift

Taylor Swift causa revuelo con The Eras Tour.

Ticketmaster sumó una nueva cláusula a sus medidas de seguridad con el objetivo de eliminar las reventas y estafas de boletos alrededor del mundo.

Se trata del "titular de reserva" (lead booket events), donde el dueño de la tarjeta con el que se compraron las entradas debe ir al concierto o no tendrán validez.

Luego del revuelo causado por The Eras Tour de Taylor Swift, la boletera implementó un regla extrema en Reino Unido para hacer que los tickets sean intransferibles en los conciertos que la intérprete de "I Knew You Were Trouble" ofrecerá en Edimburgo, Liverpool, Cardiff y Londres.

Ticketmaster lanzó la modalidad "reserva anticipada" en la que el titular de la tarjeta con la que se compraron los boletos tendrá que asistir personalmente al evento para verificar su identidad. De lo contrario, las personas que lleven los boletos no podrán entrar, según informó Manchester Evening News.

En caso de que el propietario de la tarjeta no pueda ir al evento, se recomienda no comprar boletos como regalo o a manera de favor para otra persona, ya que es necesario que el titular esté presente al momento en que las personas ingresan.

Si Ticketmaster descubre que los boletos de Swift en Reino Unidos son puestos en reventa, dejarán de ser válidos.