Taylor Swift bate récord de ventas con 'Midnights'

La intérprete de "Anti-Hero", lanzó su décimo álbum en octubre de este año, el cual inmediatamente se colocó en los primeros lugares en las listas de reproducción alrededor del mundo, la demanda que generó, incluso provocó la caída del servicio de Spotify.

De las 6 millones de copias vendidas en 8 semanas, solo 3 millones fueron registradas en Estados Unidos. Estas cifras la convierten en la primera artista en tener cinco producciones con 1 millón de ventas solo en la primera semana de lanzamiento, con "Midnights" acumuló 1.6 millones en su semana de estreno.

Junto a la noticia de este logro de Swift, también se informó que All Too Well: The Short Film terminó su carrera por conseguir el Óscar, pues luego de que se dieran a conocer los preseleccionados a conseguir el premio, la producción de Taylor no estaba incluida.