Reina Taylor Swift los Billboard Music

Por: Agencia Reforma

Diciembre 14, 2024 -

Taylor Swift reinó la entrega de los Billboard Music Awards 2024 al coronarse con 10 reconocimientos que la posicionaron como la artista con más títulos otorgados por la revista especializada con una suma de 49.

La cifra de la intérprete de "Shake It Off" hizo a un lado a Drake, quien cuenta con 42 distinciones. Este 2024 es el segundo año consecutivo que la famosa se lleva una decena de premios a casa.

"Sólo quiero decir hola y gracias a Billboard, y gracias a los fans porque Billboard cuenta lo que hacen, lo que escuchan también, los álbumes que les apasionan y yo no podría tener premios como estos si a ustedes no les interesaran mis álbumes e ir a escucharlos en concierto, y todo lo que pasó con The Eras Tour y The Tortured Poets Department, así que sólo puedo decirles gracias. Significa mucho para mí que ustedes valoren las cosas que hago y la música.

Es el mejor regalo de cumpleaños que puedo recibir, así que muchas gracias", dijo la cantante en un video difundido por Billboard.

Con una ceremonia sencilla, donde fueron contados los invitados presenciales, se entregaron los reconocimientos para las figuras de la industria de la música que brillaron en cifras en las listas de popularidad durante el año.

La premiación contó con algunos mensajes de agradecimiento de figuras como Dua Lipa y Coldplay, quienes aceptaron sus respectivos galardones de esta edición.

La gala fue musicalizada con performances de la banda de K-pop, Stray Kids, Fuerza Regida, Teddy Swims, Shaboozey, Tyla, y algunas actuaciones a la distancia por parte de Coldplay y Linkin Park.

La comediante Michelle Buteau fue la conductora de la premiación.

Lista de ganadores:

Premios a artistas

MEJOR ARTISTA

Taylor Swift

ARTISTA BILLBOARD 200

Taylor Swift

ARTISTA HOT 100

Taylor Swift

MEJOR ARTISTA FEMENINA

Taylor Swift

MEJOR ARTISTA MASCULINO

Morgan Wallen

MEJOR ARTISTA NUEVO

Chappell Roan

MEJOR DÚO / GRUPO

Fuerza Regida

MEJOR DÚO / GRUPO LATINO

Fuerza Regida

ARTISTA CON MÁS VENTAS DE CANCIONES

Shaboozey

MEJOR ARTISTA MASCULINO DE R&B

Tommy Richman

MEJOR ARTISTA COUNTRY

Morgan Wallen

MEJOR ARTISTA MASCULINO DE COUNTRY

Morgan Wallen

MEJOR ARTISTA DE LA RADIO

Taylor Swift

MEJOR ARTISTA EN STREAMING

Taylor Swift

MEJOR ARTISTA DE BILLBOARD 200 GLOBAL (Excluyendo EU)