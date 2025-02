Abucheada en el Super Bowl

"Te amo, Taylor. No escuches esos abucheos", escribió Serena Williams en su cuenta de X poco después de que Taylor Swift viviera uno de los momentos más incómodo de su vida, durante el Super Bowl 59.

Si bien el mundo entero sabía que la cantante asistiría al juego de esta noche para apoyar a su novio, el jugador de los Jefes de Kansas, Travis Kelce; nadie se imaginaba el recibimiento que tendría. Y es que fue fuertemente abucheada por los fans cuando apareció en la pantalla gigante del estadio.

Como en otras ocasiones, la presencia de Swift en el palco VIP llamó la atención de las cámaras, pero esta vez, en lugar de los acostumbrados aplausos, el público le mostró su desaprobación con fuertes gritos y rechiflas, lo que terminó por sorprenderla y hasta asustarla.

QUEDA GRABADO

La reacción de Taylor quedó grabada en un video, que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. En las imágenes se puede ver a la artista en compañía de su familia y su amiga, la rapera Ice Spice y, una vez que se da cuenta del alboroto en su contra, apenas si esbozó una sonrisa nerviosa y continuó disfrutando del encuentro.

Anteriormente, los aficionados de las Águilas y en general de la NFL, expresaron su descontento por la atención mediática que Swift ha recibido durante toda la temporada, lo que podría explicar el por qué de las críticas.

Pero si en vivo, la intérprete de "Shake it off" no encontró apoyo, en las plataformas digitales la historia fue diferente, pues sus fans y varios famosos, como Williams, salieron en su defensa y reprobaron el comportamiento de la audiencia.