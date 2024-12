Tatiana: Adelanta la Navidad

Por: Agencia Reforma

Diciembre 03, 2024 -

Aunque tiene un público cautivo, Tatiana, "La Reina de los Niños", busca reinventarse y proponer nuevos temas, como "Navidad Rock", cuyo video lanzó en su canal de YouTube hace menos de dos semanas y ya superó el millón de vistas.

"Creo que necesito vivir todavía más cosas, quiero contar más todavía", expresó la artista, quien promueve sus shows de la Arena Monterrey el 15 de diciembre y la Arena CDMX el 22 de diciembre.

"Me encanta ver cómo las adultas jóvenes reviven su infancia conmigo, se acercan, me saludan, se toman fotos conmigo. A lo mejor algunas son mamás. Que sigan poniendo mi música a través de las generaciones me encanta".

Y por eso Tatiana se preocupa por presentar nuevas historias.

"Sigo sacando nueva música y sigo alimentando mi canal de YouTube, con nuevo contenido en mis redes, siempre componiendo nuevas canciones, videos. Hace más de una semana lancé el video de ´Navidad Rock´ y ya tiene más de un millón de vistas. Gracias por poner tantas veces mis canciones y mis videos".

De su amplia discografía, destacó que su canción "No Me Quiero Bañar", que escribió inspirada cuando su hija Cassandra era una niña, rebasó un billón de vistas y recibió un reconocimiento de YouTube. Comentó orgullosa ser la primera mexicana solista en obtener este logro.

Contó que recientemente escribió el tema "Gracias y Por Favor" para que los niños aprendan esas palabras porque pareciera que ya nadie se las enseña.

"Hice además una canción contra el ´hate´ que se llama ´Más Amor´, una balada, pero que habla de que hay que ser más empáticos, hay que darnos la mano, ayudar a nuestro prójimo. Que este es el único planeta que tenemos y hay que cuidarlo también.

"No nada más voy a cantar para entretener, sino también quiero dejar huella y decir algo que además es congruente con lo que soy y cómo soy. Así trato de hacer mis canciones, no todas tienen un mensaje didáctico, positivo, algunas son más para bailar, pero son sanas, divertidas, con calidad, sobre todo bien hechas".

Como "La Reina de los Niños", comentó que nunca se ha presentado ante el público infantil como una niña, más bien se considera su "súper heroína", "su maestra" o "su tía".

Y preparar sus conciertos como el que presentará aquí y en la Capital le permite a la artista revivir su infancia y ponerse en el lugar de los niños para entender qué es lo que les gustaría ver.

Así nació la idea de volar en el trineo junto a Santa Clos y hacer nevar, como lo hará en los conciertos Navidad con Tatiana 2024.