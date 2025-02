"Capitán América" se estrena con éxito en fin de semana largo en EEUU

"Capitán América: Un nuevo mundo" recaudó 88,5 millones de dólares en las taquillas del mercado norteamericano el fin de semana, según estimaciones de los estudios el domingo.

El lanzamiento de The Walt Disney Co. es, con mucho, el mayor estreno de 2025 y la compañía predice que alcanzará los 100 millones de dólares en Estados Unidos y 192,4 millones a nivel global para cuando termine el feriado del lunes por el Día de los Presidentes.

Es el primer gran lanzamiento de Marvel desde que "Deadpool & Wolverine" rompió récords el verano pasado y revigorizó a una base de fans de Marvel que algunos temían que se estaba debilitando tras el pobre desempeño de "The Marvels".

Proyectándose en 4.105 ubicaciones en Estados Unidos y Canadá, "Un nuevo mundo" también representa una gran transición para la marca "Capitán América": consagrando a Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie, como el nuevo Capitán, tomando oficialmente el relevo de Chris Evans, quien interpretó al personaje durante casi una década. Harrison Ford coprotagoniza como el presidente de Estados Unidos que se transforma en el Hulk Rojo.

La barra para el mayor estreno del año no era terriblemente alta: "Dog Man" mantuvo el título durante dos semanas con su lanzamiento de 36 millones.

"El género de superhéroes ha recibido un golpe en los últimos años, pero el público aún tiene un gran interés en verlos en la pantalla grande", dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore.

El segundo lugar en la taquilla de esta semana fue para "Paddington en Perú", la tercera entrega de la querida franquicia, que finalmente se estrenó en América del Norte este fin de semana. Lanzada por Sony, ganó un estimado de 13 millones.

A continuación, la venta estimadas de boletos de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

TOP 10

1. "Capitán América: Un nuevo mundo", 88,5 millones de dólares.

2. "Paddington en Perú", 13 millones de dólares.

3. "Heart Eyes", 10 millones de dólares.

4. "Dog Man", 9,7 millones de dólares.

5."Y Zha 2," $7.2 million.

6. "Love Hurts", 4,4 millones de dólares.

7. "Mufasa: El Rey León", 4,2 millones de dólares.

8. "One of Them Days", 3 millones de dólares.

9. "Companion", 1,9 millones de dólares.

10. "Becoming Led Zeppelin", 1,8 millones de dólares.