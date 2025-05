Recapitulación de los premios y actuaciones en los AMAs 2025

La escena musical internacional celebró una de sus noches más importantes con la entrega número 51 de los American Music Awards (AMAs).

Jennifer López fue la presentadora y la encargada de abrir la gala con un espectacular show de baile en el que interpretó algunas de las canciones más importantes del año.

La premiación, decidida por el voto del público, arrancó con Tiffany Haddish entregando la estatuilla a Canción de R&B a SZA, quien fue una de las grandes ganadoras de la noche.

Por su parte, Becky G fue distinguida como Artista Latina, y aprovechó el momento para dedicarlo a su comunidad.

Uno de los momentos más comentados fue el regreso de Janet Jackson, quien tras siete años de ausencia, ofreció una presentación cargada de nostalgia. Además, recibió el Iconic Award por su trayectoria: "No me considero un ícono... la fama llegó con trabajo duro y dedicación", dijo.

La gran triunfadora de la noche fue Billie Eilish, quien no pudo asistir a la gala por encontrarse de gira; aun así logró llevarse a casa siete reconocimientos, incluyendo el de artista del Año.

Bad Bunny también se consolidó en la escena de la música latina al llevarse el premio como Artista latino del año.

Lista completa de ganadores de los AMAs 2025

· Artista del Año: Billie Eilish

· Nuevo Artista del Año: Gracie Abrams

· Álbum del Año: "Hit me hard and soft" - Billie Eilish

· Canción del Año: "Birds of a Feather" - Billie Eilish

· Colaboración del Año: Lady Gaga y Bruno Mars – "Die with a smile"

· Canción Social del Año: "Anxiety" - Doechii

· Artista de Gira Favorito: Billie Eilish

· Video Musical Favorito: "Die with a smile" - Lady Gaga y Bruno Mars

· Artista Pop Masculino: Bruno Mars

· Artista Pop Femenina: Billie Eilish

· Álbum Pop Favorito: "Hit me hard and foft" - Billie Eilish

· Canción Pop Favorita: "Birds of a Feather" - Billie Eilish

· Artista Country Masculino: Post Malone

· Artista Country Femenina: Beyoncé

· Dúo o Grupo Country: Dan + Shay

· Álbum Country: "Cowboy Carter" - Beyoncé

· Canción Country: "I had some help" - Post Malone ft. Morgan Wallen

· Artista de Hip-Hop Masculino: Eminem

· Artista de Hip-Hop Femenina: Megan Thee Stallion

· Álbum de Hip-Hop "The death of Slim Shady" - Eminem

· Canción de Hip-Hop: "Not like us" - Kendrick Lamar

· Artista Masculino de R&B: The Weeknd

· Artista Femenina de R&B: SZA

· Álbum de R&B: "Hurry up Tomorrow" - The Weeknd

· Canción de R&B: "Saturn" - SZA

· Artista Latino Masculino: Bad Bunny

· Artista Latina Femenina: Becky G

· Dúo o Grupo Latino: Julión Álvarez y su Norteño Banda

· Álbum Latino: "Debí tirar más fotos" - Bad Bunny

· Canción Latina: "Soltera" - Shakira

· Artista de Rock: Twenty One Pilots

· Álbum de Rock: "Clancy" - Twenty One Pilots

· Canción de Rock: "The emptiness machine" - Linkin Park

· Artista Dance/Electrónico: Lady Gaga

· Banda Sonora: "Arcane: League of Legends, Season 2"

· Artista de Afrobeats: Tyla

· Artista de K-Pop Favorito: RM