Se convertirá en superhéroe

Esta es una película de gran evento: vemos a nuestros héroes pateando traseros, vamos a ver a Sly hacer cosas que no ha hecho en mucho tiempo, y de una manera realmente ingeniosa" Julius Avery, Director

"Samaritan", la nueva película de Sylvester Stallone, sacó a la luz su primer tráiler en español: la producción llegará a la plataforma de Amazon Prime Video.

La historia que se publicará el próximo 26 de agosto, retrata a un superhéroe retirado que se creía muerto; sin embargo, éste regresará a cuidar las calles, tras 20 años de estar ausente. Julius Avery, el director de cintas como "Operación Overlord" y "Son of a Gun", es el creador de la obra.

Para el reparto de "Samaritan", se eligió al actor estadounidense Sylvester Stallone, quien ha interpretado a personajes como el Rocky Balboa y Rambo, Martin Starr ("Silicon Valley"), Moises Arias ("Hannah Montana"), Sophia Tatum ("Riverdale"), Michael Aaron Milligan, Nicholas Logan ("The Best of Enemies") y Ritchie Montgomery ("Ozark"), Javon Walton, entre otros.

Un dato particular de la película es la edad de Stallone, pues a sus 73 años consigue moverse como un superhéroe, lo que también impactó al propio productor.

"Esta es una película de gran evento: vemos a nuestros héroes pateando traseros, vamos a ver a Sly hacer cosas que no ha hecho en mucho tiempo, y de una manera realmente ingeniosa. La mayoría de los chicos en sus veintes no podrían hacer lo que hace Sly en esta peli", dijo a medios de comunicación.

Sam Cleary es un joven de 13 años, protagonizado por Walton, que tiene sospechas de su vecino, el Sr. Smith (Sylvester Stallone), pues éste es un hombre solitario y misterioso quien veinte años atrás era el héroe de Granite City.

Smith habría sido declarado muerto luego de que se enfrentara en un almacén con Némesis, su rival. Pese a que algunas de las personas de la ciudad creen que el héroe falleció en un incendio, otros tienen la esperanza de que aún viva pues la delincuencia va en aumento, por lo que Cleary tratará de convencer a su vecino de salvar la región.