Sydney Sweeney se convierte en Spider-Woman

Tras una exitosa participación en "Euphoria", Sydney Sweeney se prepara para dar un gran paso en su trayectoria, ahora en la pantalla grande. La actriz confirmó que será la nueva Spider-Woman en la película "Madame Web".

A pesar de que hace unos meses se filtraron fotografías del detrás de cámaras del rodaje, lo que se sabe sobre la nueva producción de Sony Pictures es poco. Sin embargo, el rumor de que Sweeney podría aparecer en la cinta ya está más que confirmado.

La querida "Cassie Howard" concedió una entrevista a Variety en la que reveló que compartirá créditos con Dakota Johnson, quien será la protagonista de "Madame Web". Otras de las celebridades que conforman el elenco son Celeste O´Connor, Adam Scott y Emma Roberts.

Además, la estrella de 25 años confesó que ella dará vida a Julia Carpenter, personaje que en los cómics originales de Marvel se convierte en Spider-Woman. Esto es lo que se sabe sobre su papel.

"Estaba alucinando", dijo Sweeney al citado medio cuando se le propuso participar en el filme. La famosa también participó en The Voyeurs, Everything sucks y The White Lotus, por lo que sus fans tienen grandes expectativas en su proyecto con Marvel.

Y recordó "fui directamente a la tienda de cómics y compré todos los cómics que mencionaban a mi personaje. Creo que es diferente de lo que la gente espera que sea una película de superhéroes".

En la historia, Sydney Sweeney será Julia Carpenter o Spider-Woman, la segunda Madame Web después de que Cassandra Webb, la heroína original, fuera asesinada por Sarah y Ana Kravinoff.

Pese a que la filmación se retrasó a principios del 2023, se espera que la película de Sony Pictures llegue a cines el próximo 15 de febrero de 2024.