Goza de su soltería

La actriz Sydney Sweeney reveló detalles de su vida personal al confirmar que finalizó su compromiso con el productor Jonathan Davino, quien fue su pareja desde 2018.

"Estoy aprendiendo mucho sobre mí misma, pasando más tiempo con mis amigos. Y me encanta", compartió la famosa de 27 años, quien dijo estar enfocada en sí misma y no tener prisa por comenzar otra relación, en una entrevista a The Times.

La estrella de "The White Lotus" explicó que tras su ruptura ha dedicado más tiempo a su bienestar, así como a su carrera.

"Me tomé tres semanas libres en abril del año pasado. Trabajo entre semana, tardes y fines de semana con cuatro horas de sueño cada noche. El día tiene 24 horas, obviamente, pero me aseguro de que para mí sean 26", confesó.

Además de prepararse para la tercera temporada de "Euphoria", donde interpreta a Cassie, Sweeney enfrenta desafíos para desvincularse de ese rol.

"Veo constantemente que no me consideran adecuada para un papel porque vieron a Cassie en ´Euphoria´; sobre todo porque Cassie era un personaje tan sexualizado, que eso crea una barrera en las personas", explicó.

"Siento que constantemente tengo que decir: Soy actriz, se supone que debo interpretar personajes diferentes".

Desde 2020, Sweeney también lidera su compañía de producción Fifty-Fifty Films, aunque afirma que aún batalla para ser valorada como productora, especialmente por otras mujeres.

"Para ser honesta, siempre son las mujeres las que me causan los momentos más difíciles", declaró.

"Quiero estar presente en cada reunión, participar en cada decisión y que me tomen en serio. Soy muy directa y contundente".