Susana Zabaleta explica por qué no se casará con Ricardo Pérez

La actriz Susana Zabaleta ha demostrado en múltiples ocasiones qué tan enamorada está de Ricardo Pérez. Sin embargo, recientemente ha confesado que no estaría dispuesta casarse con él.

La soprano ha desatado diversos comentarios y críticas tras sus declaraciones. Zabaleta ha confesado que tiene miedo a repetir los momentos más intensos que vivió junto a su exesposo, el cineasta Daniel Gruener, con quien estuvo casada más de 23 años y con quien tuvo a sus hijos: Elisabetha y Matías Gruener.

¿Por qué Susana Zabaleta no se quiere casar?

En entrevista con "La Chalupa y Buenas", la cantante se sinceró sobre su futuro con el comediante, Ricardo Pérez. Susana Zabaleta reveló las razones por las que no se casará con su actual pareja.

La intérprete de "Ella y él" dijo que no quiere repetir todo lo que hizo con su exesposo y experimentar tener una casa, vivir en familia y repetir su vida pasada, dijo en la entrevista.

No, yo ya me casé, yo ya supe lo que es estar casada con alguien, y la verdad es que estuvo increíble, fue maravilloso. Cuando yo viví con Daniel, y tuvimos nuestros hijos, fue jugar a la casita, jugar a los viajes con niños, comprar juguetes, fue increíble, no lo volvería a hacer".

¿Cómo es la relación de los hijos de Susana Zabaleta con Ricardo Pérez?

Susana Zabaleta explicó cómo es la relación entre su hija Elisabetha con Ricardo, a quien le llama "padrastro". Por su parte, Matías reconoce al comediante como lo mejor que le pudo pasar en su vida tanto a su mamá como a él.

Matías dice "Ricardo ha sido como un agua en el desierto. No solo llegó a que fuéramos felices, sino que a todos los demás fuéramos felices. Me encanta cómo es conmigo. Me encanta cómo es con él. Nos reímos mucho, jugamos y nos burlamos".

La cantante contó que su hija Elisabetha le dice "Oye padrastro de mi edad", contó Susana Zabaleta entre sonrisas y además, dijo que le puso de apodo a Ricardo Pérez como "Chango", debido a una caricatura.

Actualmente Susana Zabaleta sostiene un conflicto con el cantante Francisco Céspedes, quien reveló que supuestamente ella padecía de cáncer. La noticia fue desmentida por su hijo Matías Gruener.

Por su parte Zabaleta denunció públicamente a Francisco Céspedes, tras hacerle un comentario sexual ofensivo durante un concierto en Oaxaca, en 2024.

Según describió Susana Zabaleta, Céspedes le habría dicho "No te muevas así porque se me para la ver**", frase que provocó su enojo y el de su pareja de Ricardo Pérez.