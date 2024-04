Susana Zabaleta inspirada por Manzanero

Ciudad de México

Con la partida de Armando Manzanero, Susana Zabaleta se quedó con las ganas de conocer la inspiración detrás de algunas de sus canciones, pero lo que nunca se irá son los recuerdos de su larga amistad.

Ahora, para honrar su memoria, y como parte del legado que le dejó el autor de "Contigo Aprendí", la cantante grabará un disco de boleros con el grupo Los Juglares.

BIEN ACOMPAÑADA

"Los Juglares son unos personajes maravillosos de Mérida, Yucatán, que justo me presentó el maestro Manzanero. Vamos a hacer un disco que tiene que ver con ellos, pero a la vez con mi banda, mi orquesta. Será un disco con estas dos partes musicales unidas en una cosa que va a sonar realmente increíble", dijo, en entrevista.

El bolero fue reconocido recientemente por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y la soprano alista un disco que reúna tanto piezas tradicionales como de autores contemporáneos, por ejemplo, Carlos Macías, quien escribió "Yo Me Quedo Contigo" y "Olvidarte, Jamás", temas que incluirá Luis Miguel en un próximo álbum.

SIN MUCHOS DETALLES

"Con toda esta inspiración que me dio el maestro Manzanero, y de todos estos boleros que también existen y han sido escritos últimamente", adelantó Zabaleta, quien optó por no revelar el repertorio del material para no arruinarles la sorpresa, dijo, a sus seguidores.

Zabaleta atesora el brillo de la mirada de Manzanero cada vez que coincidían sobre el escenario, y por ello su ánimo impregnará este disco.

La también actriz fue muy cercana a Manzanero. Juntos realizaron varias giras, incluso en países como Japón. En 2006 grabaron el disco colaborativo De la A a la Z, en el que incluyeron temas de la autoría de Manzanero, como también de José Alfredo Jiménez, Liliana Felipe & Jesusa Rodríguez y Raúl Ornelas.

UNIERON SUS VOCES

Tres años después, en 2009, lanzaron el álbum Amarrados, en el que unieron sus voces para cantar "Esta Tarde Vi Llover", "Si Hubiese Sido Nuestro", "Un Día de Domingo", "Te Propongo Algo" y "Me Dijeron que Estás Bien". De las ocho piezas musicales restantes, cada uno interpretó cuatro por su cuenta.

Además, la cantante seguirá con su proyecto Zabaleta Sinfónica, en el cual la acompañan más de 60 músicos y que lleva a los espectadores por un viaje a través de los sentimientos, honrando a los compositores mexicanos con sus canciones más emblemáticas.