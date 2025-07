A Susana González le llega el mejor papel a los 52 años

Susana González tiene 33 años dentro de la industria de la televisión, tiempo en el cual ha realizado papeles de todo tipo, desde la villana de "Amigas y rivales" (2001) hasta una mujer con una enfermedad terminal en "Tú vida es mi vida" (2024), pero ella aseguró que los mejores papeles están por venir a sus casi 52 años.

"No creo que sea exclusivo de las actrices jóvenes interpretar personajes interesantes o protagónicos, creo que cuando tienes cierta edad y madurez puedes tocar cosas mucho más profundas, porque nos han pasado cosas más fuertes, entiendes la vida de otra manera, la pasión de otra manera, los sacrificios de otra manera, entonces se vuelve muy interesante. Creo que en cada una de las etapas de los seres humanos se viven cosas intensas y hay muchas historias muy interesantes, que creo por la edad, estoy accediendo a ellas", expresó Susana González.

Es precisamente una de esas historias la que hoy tiene en sus manos, con la telenovela "Asignatura pendiente de mi vida", la cual se basa en el melodrama chileno "Amanda", y que fue adaptada por las escritoras Martha Carrillo y Cristina García, la cual aborda el drama de una mujer llamada Aitana (Susana González), quien vive una momento terrible en su juventud, por lo cual tendrá que reconstruirse si quiere enfrentar sus miedos y a su verdugo, para ello cuenta con el apoyo de Zacarías (Andrés Palacios) y Luciano (David Chocarro), quienes pelearán por su amor.

"Me dieron un personaje que es una gran responsabilidad, es un personaje profundo, que pacientemente me estuvo esperando en silencio el momento adecuado en que la vida le diera la oportunidad de cumplir que esa asignatura pendiente que tenía. Ella sufrió un evento en el pasado que la marcó, pero ahora tiene la oportunidad de buscar justicia, ya no va a estar más en silencio y eso lo que verán al inicio de esta telenovela; por supuesto es una historia de amor, en donde todas las personas que han sufrido en silencio van a encontrar una fuerza", dijo González.

Por su parte Andrés Palacios explicó que Zacarías no es un villano sino un antagonista, en cuya trama el público decidirá si viene a ser cómplice de un acto de venganza o a buscar que se haga justicia, aquí el amor hace que la protagonista alce la voz, para dejar de normalizar ciertas actitudes o experiencias para que se detengan.

Susana explicó que si bien es un grito que denuncia esta telenovela, también es una historia de amor, que va más allá de simplemente de entretener, y la escritora Martha Carrillo estuvo de acuerdo con ello.

"Cuando se aborda una telenovela ésta tiene como principio a dos que se aman, y los obstáculos que tienen para estar juntos, cuando tú mueves una historia buscas un ambiente que sea propicio para su desarrollo; pero en estos momentos estamos viviendo un momento en México que necesita que también se toquen temas que también son dolorosos como sociedad. Hay que tener en claro que esta es una historia de amor, donde sí hay una denuncia al final y esta voz de las mujeres que ya no nos quedamos calladas, y que hay hombres como estos dos, que van a apoyar a su protagonista", comentó la escritora.

Esta es la primera vez que el actor argentino David Chocarro protagoniza un proyecto para Televisa-Univisión, lo que para él era una asignatura pendiente en su carrera artística y que hoy saldará.

"Hasta ahora no había tenido oportunidad por agenda y compromisos, pero sí, era una asignatura pendiente. A mí México me abrazó muchísimo desde que hice Los Exitosos Pérez, que fue una producción de Televisa grabada en Argentina, y ahora por fin este protagónico se dio", declaró Chocarro, sobre esta telenovela que tiene como fecha tentativa de estreno el 10 de noviembre de este año.