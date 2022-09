Revelará sus verdades

Para celebrar sus primeros 20 años de carrera el cantautor colombiano se puso a escribir parte de sus vivencias, incluyendo algunos de sus desaciertos.

SU RETO

"Estoy preparando un libro, de hecho ya lo estoy terminando de escribir", contó el juez de El Retador, programa de Televisa que se transmite los domingos, " sido toda una experiencia también porque es sentarse uno, recordar y agradecer, encontrarse con estos 20 años de carrera".

"Para mí lo más importante es celebrar 20 años; estoy contando el libro a través de las canciones y las colaboraciones más importantes de mi carrera. Estoy contando pequeñas historias de cómo nació la canción, dónde la escribí o como cuando Miguel Bosé me invitó a ser parte de su MTV Unplugged (en el tema ´Bambú´), de cómo recibí la invitación".

NADA FÁCIL

Esas curiosidades que inundan su existir musical, agregó el cantante, podrían ser del interés del público, sobre todo de los jóvenes que inician en el difícil caminar artístico.

Pero Fonseca no sólo contará de sus éxitos, también de lo difícil que ha sido ganarse un lugar como cantautor.

"Que vean que realmente hay momentos difíciles, momentos gloriosos, hay una paleta de colores de las emociones durante la vida. Que eso los haga inspirarse y vean de alguna manera abrirse camino para llegar al éxito. Esto es el camino que yo he construido, ojalá les sirva de emoción y motivación para los que están en esta misma carrera", añadió el artista.

Y es que no todo ha sido felicidad en su caminar profesional, Fonseca también sufrió de momentos agridulces en sus inicios, como cuando no le gustaron dos videos que grabó. Uno de esos temas es "Confiésame".

SUS ERRORES

"En el libro hay un momento en el que hablo de eso y lo digo así, tal cual, porque muchas veces durante mi carrera me han preguntado que si me arrepiento de ciertas decisiones que tomé y siempre lo he dicho, de corazón y convencimiento que cada decisión, obviamente ha habido errores, porque hacen parte del camino, son enseñanzas", aseguró.

"Siempre había dicho que no me arrepentía, pero sí hay ciertas cosas, sobre todo al principio de mi carrera me acuerdo de un par de videos que no me gustaron cómo quedaron, pero en ese momento decidí no decir nada porque era el principio de mi carrera y uno con mucho miedo porque la disquera te está dando la oportunidad".

Actualmente Fonseca promueve su disco ´Viajante´, con el que emprendió una gira de conciertos que traerá a México el próximo año.

TEMAS GUARDADOS