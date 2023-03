Canta a todo pulmón sus favoritas

Durante la grabación, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del puertorriqueño, explicó que decidió usar su nombre artístico “Bad Bunny”, pues quería mantener un poco el anonimato, pues no quería ser tan famoso, algo que evidente no ha sucedido; además, dijo que “un conejito malo, no importa cuán malo, todavía se ve lindo”.