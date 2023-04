Acepta sus errores

Ciudad de México

El artículo fue promovido como un trabajo de la artista Diana Buendía, sin dar ningún reconocimiento a la diseñadora y artesana purépecha, Feliciana Hernández.

LA DISEÑARON PARA ÉL

Tenoch Huerta emitió su propio comunicado, donde reconoce los errores perpetrados durante todo el proceso. En este también hace alusión puntual del evento en Milán donde portó la capa, realizado en septiembre del año pasado.

" (La capa) fue diseñada para mí, lo cual me llenó de orgullo; entenderán que durante muchos años algunas marcas no me querían vestir. Y pensar que un grupo de personas, entre ellas artistas mexicanos se unieron para realizar una prenda tan significativa, me alegró el corazón.

TRISTE SITUACIÓN

Huerta asegura que esta fue una triste situación, la cual sólo reitera el maltrato hacia los artistas mexicanos. También señaló a los diseñadores de renombre que no dan el merecido crédito a los artesanos.

"Esto es una pena y debería estar mejor regulado. Por ello surgen promotoras culturales, como es el caso de Luz Valdéz, quien dedica parte de su vida a promover el trabajo de artistas mexicanos. Ella nos contactó y logramos el encuentro con la señora Feliciana, el cual fue muy significativo para mí y mi equipo.

"Debemos darle valor a lo que somos y a nuestra cultura. El colonialismo cultural tiene que estar definitivamente fuera de nuestra mente y de nuestro ser. Lo nuestro vale, vale como arte en casa y en los lugares más exclusivos. A raíz de los errores antes mencionados con la marca se suscitó un conflicto con el colectivo al que pertenezco, ya que hubo un mal manejo en redes sociales".

SEGUIRÁ APOYANDO

Tenoch Huerta asegura que la relación laboral y creativa entre Feliciana y el equipo de Hijos del Maiz sigue en pie y que Poder Prieto seguirá colaborando con ellos.