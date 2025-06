Salvado por AA

Por primera vez desde su divorcio con Angelina Jolie, Brad Pitt decidió sincerarse ampliamente sobre su abuso con la bebida y cómo Alcohólicos Anónimos le ayudó a seguir adelante y canalizar su dolor hacia una superación personal.

El ganador del Óscar, de 61 años, habló ampliamente sobre su experiencia en el grupo de ayuda durante el episodio de este lunes del podcast Armchair Expert, con el actor Dax Shepard, a quien conoció en una reunión de AA.

UNA GRAN EXPERIENCIA

"Me pareció que eran hombres increíbles compartiendo sus experiencias, sus debilidades, sus tropiezos, sus deseos, sus dolores, y con mucho humor. Fue una experiencia realmente especial", reconoció el protagonista de F1, La Película.

Shepard, quien ha sido muy abierto sobre sus problemas con el abuso de sustancias, le preguntó a Pitt si estaba nervioso por hablar sobre sus problemas cuando ingresó a AA. El histrión contesto que se sentía en paz y bastante tranquilo.

"Estaba prácticamente de rodillas y muy abierto a expresarme. Intentaba de todo. Cualquier cosa que me lanzaran. Fue una época difícil. Necesitaba reiniciarme. Necesitaba despertar en algunos aspectos. Y significó mucho para mí", señaló.

REINICIA SU VIDA

"Cuando me he metido en problemas, soy bastante bueno asumiendo la responsabilidad. Y era una búsqueda de: ´¿Qué hago con esto? ¿Cómo puedo arreglarlo?´. Y asegurarme de que no vuelva a suceder".

Pitt dijo que después de algunas sesiones, las reuniones de AA se convirtieron en "algo que esperaba con ilusión", en especial porque le ayudaron a reiniciar su vida tras la problemática separación con su ex, Angelina Jolie.

"Cuando empecé la terapia en ese entonces, pensaba: ´Hice esto, hice aquello´, y hablaba mucho´. Estaba desesperado. Uno no entra en Alcohólicos Anónimos porque todo salga de maravilla. Ese no suele ser el punto de entrada", bromeó Pitt.