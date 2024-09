Esto es lo que pagará Suga de BTS de multa por conducir ebrio un scooter

CIUDAD DE MÉXICO.- Suga, integrante de la banda de kpop BTS, fue multado por un tribunal de Seúl por manejar en estado de ebriedad un scooter.

De acuerdo con NME, el intérprete de "Interlude: Shadow" tendrá que pagar 11 mil 468 dólares por su falta, pues así lo solicitó la fiscalía.

Aunque el cantante no ha respondido a la multa ni tampoco se ha pronunciado en redes sociales, Suga puede solicitar un juicio formal durante los 7 días posteriores, aunque fuentes cercanas a él creen que preferirá pagar la multa, pues ya ha tenido problemas con las autoridades de su país.

El altercado ocurrió el pasado 6 de agosto en el distrito de Yongsan, en el centro de Seúl, cuando la policía local lo detuvo y le anuló su licencia por supuestamente manejar su scooter mientras se encontraba en estado de ebriedad, tras darse a conocer la noticia, el cantante ofreció una disculpa.

"Me gustaría disculparme nuevamente con ustedes con vergüenza. Me disculpo profundamente por la decepción y el dolor de mi mal comportamiento hacia mis fans y todos los que me aman. Cometí un gran error, olvidando la responsabilidad de recompensarlos con acciones dignas del amor que he recibido", publicó Suga, de 31 años, en sus redes sociales.