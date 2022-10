Sueño hecho realidad: De la comedia a la música

LOGRA LO QUE SE PROPONE

El artista originario de Chihuahua está convencido de que todo lo que se propone lo logra y para muestra varios buenos ejemplos: comenzó como locutor de radio, luego fue conductor de televisión, brincó a la actuación, y su tan anhelado deseo de cantar es ya una realidad.

“Me puse a pensar: ‘A ver, si yo tomo clases de canto por años y canto todos los días cuando me meto a bañar, cuando salgo, evidentemente voy cantando cada año un poquito mejor’. He tenido muy buenos resultados, además estoy componiendo”, aseguró.

Su sencillo “Las Locuras Mías”, de corte regional mexicano, ha sido abrazado por el público, pero no es el único que tiene Chaparro, en su canal de YouTube están disponibles “La Derrota” y “Fue Difícil”.

“Creo que me falta mucho por aprender, por seguir creciendo, te puedo decir que sí estoy más despierto que nunca, revolucionado o simplemente más pleno; estoy más feliz, consciente de quién soy y de quién fui, y de todo lo que tuve que transformarme”, explicó.

SIN ETIQUETAS

Sin embargo, Chaparro entendió que la opinión que más importa es la suya. Aunque le fue difícil creerse que también tiene talento para la cantada, finalmente lo entendió.

“Como seres humanos conocemos algo de una persona y le ponemos etiquetas, pero la realidad es que en esta nueva etapa que estoy viviendo me he dado cuenta que podemos ser lo que queramos. No hay que poner etiquetas a nadie, pero sobre todo no hay que ponernos etiquetas a nosotros mismos”, añadió el actor.

Su siguiente sencillo, adelantó, se titula “Tú Sólo Tú” y lo compartirá durante la celebración del Teletón.