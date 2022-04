Sueño cumplido

"Si yo tuviera un canal de televisión", es una de las frases que más se ha repetido Adela Micha, por lo menos, en los últimos 20 años de carrera que tiene en el periodismo y la conducción. No obstante, todo parece indicar que ese sueño está a punto de convertirse en realidad, ya que el próximo 26 de abril presentará una nueva temporada de "La Saga", su canal digital. Pero, lo más relevante, es que en esta ocasión lo hará como productora y no sólo como conductora.

Fue al final de las transmisión de "La Saga" que se llevó a cabo desde la suite imperial del hotel Grand Fiesta Americana Los Cabos All Inclusive Golf & Spa, cuando Adela confirmó que no sólo se está mudando de oficinas, lo cual, ella misma compartió a través de su cuenta de Instagram donde tiene más de 800 mil seguidores, sino que esta renovación traerá consigo el aumento en la generación de contenidos.

"Una vez que teníamos que mudarnos decidí que había que echarle la carne al asador. Esto es un sueño que he tenido toda mi vida de tener mi propio canal, porque a pesar de que ya lo tenía, ´La Saga´ era un canal muy exitoso, ahora vamos a estar produciendo nuevos programas para otras personas", comentó la periodista.

ARRANCA CON SEIS PROGRAMAS

Según lo que contó Adela, su hija Therese, quien estudió cine y vive en Los Ángeles, le ayudó a hacer todo el diseño de su nuevo proyecto: "Estoy haciendo cuatro foros nuevos, vamos a tener seis programas en los próximos seis meses y yo espero terminar el año con nueve programas", explicó Adela.

Aunque lo anterior tampoco ha estado alejado de lo que venía haciendo con su canal de YouTube el cual tiene más de un millón de suscriptores, en donde antes de la pandemia se transmitían los programa de Maca Carriedo y Álvaro Cueva, Micha explicó que en esta ocasión optó por hacerlo de una manera más profesional.

SIN DETALLES

Aunque la periodista no quiso revelar los nombres de los nuevos conductores que tendrán su propio programa en "La Saga", aseguró que están todos entusiasmados de sumarse a este nuevo proyecto que es un sueño hecho realidad para ella.

Sobre si está recibiendo algún tipo de financiamiento para echar a andar la nueva temporada de "La Saga", Adela Micha aseguró que todo es con sus propios recursos: "A mí nadie me está financiando, soy solamente yo, no hay nadie detrás de mí, a pesar de todo lo que se pueda decir soy yo, es una iniciativa mía. Yo no quiero estar haciendo programas el resto de mi vida, quiero dedicarme a hacer otras cosas, me encanta producir, me encanta escribir y creo que no lo hago tan mal.

Es algo que pongo en consideración del público quien es el que finalmente decide si el producto gusta o no gusta", finalizó sobre este tema.