Subastan último documento legal de John Lennon

Una carta que firmó John Lennon el día de su asesinato será puesta a subasta en un portal en línea.

El documento, del 8 de diciembre de 1980, fue enviado a Barry Nichols, un representante del músico en Londres. En el texto, el británico autorizaba a tres personas a votar en nombre suyo durante una junta de representantes de Apple Corps y otras compañías vinculadas con los Beatles. La reunión estaba prevista para el 17 de diciembre.

Después de firmar lo asesinan

Horas después de firmar, John Lennon fue asesinado por Mark David Chapman afuera de su departamento en el edificio Dakota de Nueva York. El compositor de "Imagine" tenía 40 años.

El sitio web Gotta Have Rock and Roll está a cargo de la subasta, que inicia este miércoles y concluirá el 21 de octubre. La puja mínima será de 30 mil dólares, pero se espera que el precio final sea de entre 50 mil y 70 mil (hasta 1.4 millones de pesos aproximadamente).

"Este es probablemente el último documento legal firmado por Lennon. Cualquier cosa firmada durante el día en que Lennon fue asesinado vale mucho dinero, y su último autógrafo se vendió por 100 mil dólares. Es una pieza imprescindible para cualquier coleccionista de los Beatles o de autógrafos", dice la descripción oficial de la subasta.

La carta estará acompañada por dos certificados de autenticidad: uno de Frank Caiazzo, especialista en productos de los Beatles; y otro de Gotta Have Rock and Roll.

La subasta que inicia hoy también incluye otros objetos vinculados con el cuarteto de Liverpool. Entre ellos se encuentra un sencillo de "Please Please Me" firmado por los integrantes de la banda y una guitarra que perteneció a Paul McCartney.

Este no es el único objeto del día de la muerte de John Lennon que se ha puesto a la venta recientemente. Una copia del disco Double Fantasy que el músico firmó para su asesino horas antes del crimen se vendió en 2020 por 900 mil dólares (casi 18 millones de pesos), informó TMZ.