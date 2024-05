Defiende su voz en ´Garfield´

Ciudad de México

Garfield regresó a los cines del mundo, y en España la participación del famoso actor Santiago Segura (Saga Torrente y Padre No Hay Más que Uno) dando voz al célebre gato animado ha desatado una polémica nacional.

EL SUSTITUTO

Esto, por la sustitución del actor de doblaje Guillermo Romero, quien dio voz al primer tráiler del filme familiar.

"Una película necesita caras para promocionarla. Por ejemplo, Adam Sandler hizo las tres primeras de Hotel Transylvania y en la cuarta no hizo a Drácula, lo hizo un imitador. Y lo hizo fabuloso, a mí me costaba distinguirlo. Pero no le vi en ninguna rueda de prensa ni ningún junket al imitador porque, a lo mejor, a la prensa no le interesaba", dice Segura en entrevista.





"Primero, tienes que hacer una prueba y, si no sale, te vas a tu casa", opina Alaska, quien pone voz a la villana Jinx.

EL CAMBIO

El problema con Garfield se dio porque en la versión original, quien le presta voz al histriónico gato es Chris Pratt. Y en España, Romero es quien siempre ha doblado al personaje.

Pero, tras el lanzamiento del segundo tráiler del filme, el actor de doblaje fue reemplazado por Segura.

"Yo no puedo estar doblando todos los días, pero podría hacerlo porque me gusta y porque no se me da mal. La gente lo que quiere es que la película esté bien.

"¿Qué tiene que envidiar mi Garfield a otros? Yo, personalmente, pienso que nada. La gente que me odia o gente que le da rabia que haga muchas cosas dirán: ´Qué asco, el peor Garfield que he visto en mi vida´. Bueno, pues que rabien y que sufran. Pero yo espero que la película tenga el éxito que se merece independientemente de la voz, porque la película es más grande que las voces que la doblan", destaca Segura.