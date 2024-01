Por un sueño, Talina Fernández supo que conocería a su último novio

CIUDAD DE MÉXICO

A siete meses del fallecimiento de Talina Fernández, la sobrina de su último novio, el señor José Manuel Fernández, revela la forma tan inusual en que se dio el amor entre ellos, pues contó que "la dama del buen decir" soñó que conocería un hombre con su nombre, por lo que llegaron a pensar que fue un regalo que su hija Mariana Levy le envió, para que la acompañase en sus últimos días de vida.

Mónica Cortina, sobrina de José Manuel Fernández, contó a "Ventaneando" la anécdota que compartió con Talina, a poco menos de dos años de que la conductora muriera, en la que estuvo inmiscuido su tío que, desde hacía años, se había interesado románticamente en la personalidad de la televisión.

Cuando Cortina se enteró de que su tío se sentía atraído por Talina, no se la pensó dos veces y, al encontrarse con la presentadora de TV en el super, le habló de su familiar, el cual, cumplía con los requerimientos que Fernández estaba buscando en un hombre; tener más de 70 años, gusto por el cine, salir a comer a restaurantes y, por último, no entablar relaciones sexuales.

"Voy al super, y en la misma fila, carrito con carrito (están) Talina y María: ´-Talina, Hola, ¿cómo estás? Oye, tengo un tío que quiere contigo´", a lo que la conductora le contestó bromeando: ´-Ah, pues échamelo´".





Después, cayeron en la cuenta de que José Manuel cumplía con la mínima de edad que Talina exigía, pues eran casi de la misma edad, pero eso no fue lo único que ocurrió, pues cuando la conductora le preguntó a Mónica cuál era el nombre de su tío no dio crédito al percatarse de que, la noche anterior, había soñado que conocería a un hombre que se llamaba como él.

Pero eso no fue lo más sorprendente, sino que Cortina sólo le dijo que se llamaba José Fernández, y Talina le contó que había soñado con un José Manuel Fernández, lo que coincidía perfectamente con el nombre del tío de Mónica.

"Me dice: '-Sí, ¿por qué no se vienen a tomarse un cafecito a la casa y me lo presentas? Y ahí viene lo bueno, me dice: -¿Cómo se llama tu tío?, le digo: -José Fernández, y me dice: ´-No lo puedo creer, ayer soñé que conocía a un José Manuel Fernández´, y bueno, yo casi me caigo porque le dijo: -Pérate, es que se llama José Manuel´, yo sólo le dije José Fernández", destacó.

Fue entonces que tanto María y Talina como Mónica, se soltaron a llorar, pues concluyeron que Mariana Levy, la hija de la conductora que falleció en 2005, le había enviado a José Manuel para que compartiera con una pareja en su última etapa de vida, aunque en ese momento, "la dama del buen decir" no sabía que partiría pronto.

"Lo único que me salió decirle fue un: '-Te lo mandó tu hija', y sí creo que Mariana, estoy segura que Mariana le envió un hombre para que disfrutara sus últimos meses", destacó.

La relación entre Talina y José Manuel duró un año y medio en el que, si bien, no se mudaron juntos, él se quedaba a dormir con la conductora de jueves a domingo y hasta le entregó un anillo de promesa, con el que le demostró que su relación era importante, por lo que llevaron a cabo una ceremonia simbólica con la que eternizaron su amor.