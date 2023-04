Acusa Karol G a revista que editó su rostro y cuerpo

En la publicación de Instagram, Karol compartió una foto de su rostro natural y la segunda diapositiva era la portada de la revista. Ella afirma que su imagen fue editada en gran medida sin su aprobación.

"Hoy se hizo pública la portada de mi revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y me siento muy feliz y cómoda con mi apariencia natural", escribió en el pie de foto.