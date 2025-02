Anette Michel cambia la televisión por el automovilismo

Anette Michel es una de las personalidades más importantes de la televisión mexicana y este 2025 se alejará por algunos momentos de la pantalla chica y probará en una de sus grandes pasiones: El automovilismo.

"Las mujeres nos hemos colado como la humedad un poco en todos los ámbitos, vamos creciendo cada vez más y eso me da muchísimo gusto, me entusiasma, me hace sentir muy orgullosa y pues bueno qué mejor que con el deporte motor que a mí, como lo acabas de decir, me gusta mucho desde muy niña", afirmó la modelo jalisciense en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

La conductora de programas como el matutino Tempranito o el concurso de cocina MasterChef México, formará parte de Girls Road Tour, el rally de regularidad de La Carrera Panamericana que se celebrará de la Ciudad de México a Querétaro del 28 de febrero al 1 de marzo.

"Ya quiero que llegue el día, y además formar parte de esta primera vez, pues me entusiasma doblemente. Esperemos que sea el primero de muchos años", señaló.

Luz Blanchet la motivó a participar

Quien se encargó de motivar a Anette Michel para participar en Girls Road Tour fue otra presentandora de televisión, Luz Blanchet, apasionada de la velocidad y quien también estará sobre uno de los bólidos de esta competencia.

"Mi gran amiga Luz Blanchett (fue quien le dijo que participara). A ella nunca le he podido ganar en una carrera", recordó. "(Con Luz) Hemos tenido la oportunidad de ser invitadas a carreras en el autódromo previas a un gran premio como celebridades y sabe ella de mi gusto y mi pasión por la velocidad, entonces me comunicó de este evento y dije, 'por supuesto que sí, me sumo, me encanta la idea' y se lo voy a agradecer eternamente", afirmó a este diario.

Anette Michel confesó que ha probado antes en el kartismo

La también actriz confesó que tiene experiencia en los Go Karts y espera repetir la misma adrenalina en Girls Road Tour.

"Yo corrí Go karts hechos a medida y para la gente que no se ha subido a uno profesional, decirles que realmente es la adrenalina a tope, porque vas en el piso literalmente a una muy buena velocidad y el auto es muy compacto, así que es casi casi es tu cuerpo en contra de otros; es muy divertido a mí me gusta muchísimo", sentenció.